Таллінн відправив енергетичну допомогу Житомирській області

Естонська столиця Таллінн направила в Україну десятки електрогенераторів і теплових гармат для допомоги Житомирській області.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Щоб прискорити процес доставки, влада естонської столиці вирішила взяти необхідні товари зі стратегічних запасів міста, а вже потім купити їм заміну.

Кілька тижнів тому влада Житомирської області звернулася до влади Таллінна з проханням допомогти їм пережити зиму, оскільки після регулярних російських атак на об'єкти енергетики України в області склалася важка ситуація.

"Зараз ми відправили десятки електрогенераторів, а також дизельні теплові гармати. Як я вже говорив, вони направляються в дуже конкретні місця відповідно до цього запиту про допомогу. Загальна вартість всієї цієї партії становить близько 40 тисяч євро", – сказав мер Таллінна Пеетер Раудсепп.

Серед відправлених товарів є як малі генератори, здатні забезпечити підзарядку або роботу дрібних побутових приладів, так і великі моделі, якими можна забезпечити роботу дитячого садка.

Мер Таллінна пояснює, що розглядався варіант відправити гроші або закупити генератори в Естонії, проте від ідеї швидко відмовилися, оскільки це зайняло б більше часу.

"Річ у тому, що якби ми передали гроші, то в Україні довелося б організовувати закупівлі. Якби ми почали зараз закуповувати генератори і теплові гармати, нам самим теж довелося б проводити закупівельні процедури, а це означало б, що більша частина холодної зими вже минула б і ми б запізнилися", – зазначив Раудсепп.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Франція в лютому передасть Україні 150 генераторів та виділить 71 млн євро енергетичної підтримки у 2026 році.

У вівторок також стало відомо, що працівники Міністерства закордонних справ Литви збирають кошти на генератори для України.