Таллинн отправил энергетическую помощь Житомирской области

Эстонская столица Таллинн направила в Украину десятки электрогенераторов и тепловых пушек для помощи Житомирской области.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

Чтобы ускорить процесс доставки, власти эстонской столицы решили взять необходимые товары из стратегических запасов города, а уже потом купить им замену.

Несколько недель назад власти Житомирской области обратились к властям Таллинна с просьбой помочь им пережить зиму, поскольку после регулярных российских атак на объекты энергетики Украины в области сложилась тяжелая ситуация.

"Сейчас мы отправили десятки электрогенераторов, а также дизельные тепловые пушки. Как я уже говорил, они направляются в очень конкретные места в соответствии с этим запросом о помощи. Общая стоимость всей этой партии составляет около 40 тысяч евро", – сказал мэр Таллинна Пеэтер Раудсепп.

Среди отправленных товаров есть как малые генераторы, способные обеспечить подзарядку или работу мелких бытовых приборов, так и крупные модели, которыми можно обеспечить работу детского сада.

Мэр Таллинна объясняет, что рассматривался вариант отправить деньги или закупить генераторы в Эстонии, однако от идеи быстро отказались, поскольку это заняло бы больше времени.

"Дело в том, что если бы мы передали деньги, то в Украине пришлось бы организовывать закупки. Если бы мы начали сейчас закупать генераторы и тепловые пушки, нам самим тоже пришлось бы проводить закупочные процедуры, а это означало бы, что большая часть холодной зимы уже прошла бы и мы бы опоздали", – отметил Раудсепп.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки в 2026 году.

Во вторник также стало известно, что сотрудники Министерства иностранных дел Литвы собирают средства на генераторы для Украины.