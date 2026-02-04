МИД Литвы просит запретить въезд грузинскому рэперу, выступавшему в России

Министерство иностранных дел Литвы обратится к министру внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну грузинскому рэперу Гио Пика, который неоднократно выступал в России и планирует концерт в Литве в марте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал МИД не пускать грузинского исполнителя в Литву.

По его словам, специалисты муниципалитета насчитали как минимум семь случаев, когда рэпер выступал в России уже после начала Кремлем полномасштабной войны против Украины.

"После того как выяснилось, что исполнитель выступал в Крыму уже после того, как в начале 2014 года он был оккупирован Россией, хотим заверить, что министр иностранных дел немедленно – вернувшись из служебной командировки, в которой он сейчас находится, – воспользуется предоставленным ему законом правом и обратится к министру внутренних дел с просьбой запретить упомянутому исполнителю въезд в Литовскую Республику", – отметили в МИД.

Гио Пика планирует выступить в Вильнюсе 21 марта на площадке Pramogų arena. При этом организаторы мероприятия подчеркивают, что артист "родился в Осетинском регионе, который во время войны был оккупирован, поэтому исполнитель ни в коем случае не может быть связан с политическим, культурным или идеологическим пространством России".

Напомним, в конце декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете на въезд для 14 спортсменов из России перед соревнованиями по санному спорту.

Сообщалось также, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.