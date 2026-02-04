Київ отримав партію генераторів від Франції

Мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла нова гуманітарна допомога від Франції.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

До Києва надійшла партія з 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

Ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків.

Допомогу надав Французький кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції через Європейський механізм цивільного захисту.

Цього ж дня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Франція в лютому передасть Україні 150 генераторів та виділить 71 млн євро енергетичної підтримки у 2026 році.

Як писали напередодні, Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.