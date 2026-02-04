Киев получил партию генераторов из Франции

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Киев поступила новая гуманитарная помощь от Франции.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В Киев поступила партия из 30 генераторов общей мощностью 3,4 МВт, которые столица передает для нужд КП "Киевтеплоэнерго".

Эти источники питания помогут городу усилить уровень устойчивости критических объектов, учреждений социальной сферы и жилых домов.

Помощь оказал Французский кризисный центр Министерства иностранных дел Франции через Европейский механизм гражданской защиты.

В этот же день министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Франция в феврале передаст Украине 150 генераторов и выделит 71 млн евро энергетической поддержки в 2026 году.

Как писали накануне, Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.