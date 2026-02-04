Чеська сім'я бізнесменів надіслала майже $8,2 млн для допомоги цивільним в Україні

Чеська сім’я Келлнерів, яка володіє однією з найбільших чеських бізнес-груп PPF, вирішила надати фінансову підтримку українським цивільним, постраждалим від російської агресії.

Про це повідомляє Deník N, передає "Європейська правда".

Перед ухваленням рішення відбулися консультації з президентом Чехії Петром Павелом, а також Рената Келлнер поспілкувалася з першою леді України Оленою Зеленською.

За даними видання, сім’я Келлнерів відправила 170 млн чеських крон (майже $8,2 млн) до фонду першої леді України.

Фінансування буде спрямоване на допомогу цивільному населенню, яке зіткнулося з проблемами базового виживання, такими як доступ до тепла, світла та питної води.

"Збір коштів чеськими громадянами минулого тижня був для нас дуже надихаючим. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як люди в Україні борються за такі базові потреби", – заявила Рената Келлнер.

Сім’я Келлнерів, включаючи дочок Анну, Лару та Марі, входить до числа найбагатших жінок Чехії та вже не вперше підтримує гуманітарні ініціативи.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Паралельно чеський громадський збір накопичив 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України – на додачу до інших низових ініціатив та підтримки від місцевої влади.

Також писали, що Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.