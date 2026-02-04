Чешская семья бизнесменов отправила почти $8,2 млн для помощи гражданским в Украине

Чешская семья Келлнеров, владеющая одной из крупнейших чешских бизнес-групп PPF, решила оказать финансовую поддержку украинским гражданским лицам, пострадавшим от российской агрессии.

Об этом сообщает Deník N, передает "Европейская правда".

Перед принятием решения состоялись консультации с президентом Чехии Петром Павелом, а также Рената Келлнер пообщалась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

По данным издания, семья Келлнеров отправила 170 млн чешских крон (почти $8,2 млн) в фонд первой леди Украины.

Финансирование будет направлено на помощь гражданскому населению, столкнувшемуся с проблемами базового выживания, такими как доступ к теплу, свету и питьевой воде.

"Сбор средств чешскими гражданами на прошлой неделе был для нас очень вдохновляющим. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди в Украине борются за такие базовые потребности", – заявила Рената Келлнер.

Семья Келлнеров, включая дочерей Анну, Лару и Мари, входит в число самых богатых женщин Чехии и уже не впервые поддерживает гуманитарные инициативы.

Напомним, на прошлой неделе правительство Чехии срочно выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.

Параллельно чешский общественный сбор накопил 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины – в дополнение к другим низовым инициативам и поддержке от местных властей.

Также писали, что Чехия готовит к отправке в Украину 55 генераторов, которые предоставляют в качестве срочной гуманитарной помощи из-за сложной ситуации в энергетике в условиях обстрелов и суровой зимы.