Іспанські залізничники підтвердили, що страйкуватимуть три дні

В Іспанії профспілки залізничного сектора оголосили в середу, що вони підтверджують рішення про проведення триденного страйку 9, 10 і 11 лютого після першої зустрічі з Міністерством транспорту з метою досягнення угоди, яка дозволить уникнути протестів.

Про це повідомляє EFE, інформує "Європейська правда".

Про це профспілки повідомили ЗМІ після зустрічі з Міністерством транспорту та сталого розвитку, після якої було домовлено про проведення наступних зустрічей.

Зустріч, яка мала попередній характер і на якій був присутній міністр транспорту Оскар Пуенте, пройшла "в позитивній атмосфері і з бажанням продовжити діалог найближчими днями, щоб досягти угоди, яка задовольнить вимоги колективу, як зазначили профспілки у своїх заявах, які ми повністю підтримуємо", зазначили у міністерстві.

Профспілки вимагають зміни моделі та відновлення стандартів безпеки після недавніх залізничних аварій, які призвели до 47 смертей, призупинення руху швидкісних поїздів до Андалусії та зупинку руху приміських поїздів (Rodalies) у Каталонії на кілька днів.

Наступна зустріч запланована на четвер, і в ній, як і в середу, також візьме участь міністр.

Від профспілок на зустрічі були присутні представники основних організацій CCOO, UGT і Semaf.

На зустрічах, запланованих на найближчі дні, очікується, що будуть з'ясовані наміри і що міністерство винесе на обговорення негайні та довгострокові рішення.

Нагадаємо, внаслідок смертельного зіткнення поїздів у місті Адамус іспанської провінції Кордова загинули щонайменше 42 людини, ще десятки отримали поранення.

У вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.