Испанские железнодорожники подтвердили, что будут бастовать три дня

В Испании профсоюзы железнодорожного сектора объявили в среду, что они подтверждают решение о проведении трехдневной забастовки 9, 10 и 11 февраля после первой встречи с Министерством транспорта с целью достижения соглашения, которое позволит избежать протестов.

Об этом сообщает EFE, информирует "Европейская правда".

Об этом профсоюзы сообщили СМИ после встречи с Министерством транспорта и устойчивого развития, после которой было договорено о проведении следующих встреч.

Встреча, которая носила предварительный характер и на которой присутствовал министр транспорта Оскар Пуэнте, прошла "в позитивной атмосфере и с желанием продолжить диалог в ближайшие дни, чтобы достичь соглашения, которое удовлетворит требования коллектива, как отметили профсоюзы в своих заявлениях, которые мы полностью поддерживаем", отметили в министерстве.

Профсоюзы требуют изменения модели и восстановления стандартов безопасности после недавних железнодорожных аварий, которые привели к 47 смертям, приостановке движения скоростных поездов в Андалусию и остановке движения пригородных поездов (Rodalies) в Каталонии на несколько дней.

Следующая встреча запланирована на четверг, и в ней, как и в среду, также примет участие министр.

От профсоюзов на встрече присутствовали представители основных организаций CCOO, UGT и Semaf.

На встречах, запланированных на ближайшие дни, ожидается, что будут выяснены намерения и что министерство вынесет на обсуждение немедленные и долгосрочные решения.

Напомним, в результате смертельного столкновения поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова погибли по меньшей мере 42 человека, еще десятки получили ранения.

Во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.