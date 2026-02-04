Конгресмен-республіканець закликав надати Україні засоби ППО і далекобійну зброю

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав посилити протиповітряну оборону Україну і передати їй далекобійну зброю на тлі масованих атак РФ.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Бейкон зазначив, що Україні вдалось зупинити просування РФ на полі бою і за останній місяць російські окупаційні війська втратили деякі свої позиції.

Він також відзначив високий рівень втрат РФ, зазначивши, що кремлівський правитель Владімір Путін "втрачає понад 1000 солдатів на день у своїй війні за власним вибором".

"Тому, як і Гітлер, він вдався до бомбардувань міст і тероризування цивільного населення. США повинні надати більше засобів протиповітряної оборони та зброї дальньої дії", – підкреслив Бейкон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Проте Трамп заявив, що вважає дотриманою обіцянку Путіна щодо "енергетичного перемир’я", та сказав, що їхня домовленість стосувалась періоду "від неділі до неділі" – з 25 січня до 1 лютого.

Після нічного удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".