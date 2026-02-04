Конгрессмен-республиканец призвал предоставить Украине средства ПВО и дальнобойное оружие

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэйкон призвал усилить противовоздушную оборону Украины и передать ей дальнобойное оружие на фоне массированных атак РФ.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Бейкон отметил, что Украине удалось остановить продвижение РФ на поле боя и за последний месяц российские оккупационные войска потеряли некоторые свои позиции.

Он также отметил высокий уровень потерь РФ, отметив, что кремлевский правитель Владимир Путин "теряет более 1000 солдат в день в своей войне по собственному выбору".

"Поэтому, как и Гитлер, он прибег к бомбардировкам городов и терроризированию гражданского населения. США должны предоставить больше средств противовоздушной обороны и оружия дальнего действия", – подчеркнул Бейкон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заявил, что Россия демонстративно пренебрегла личной просьбой президента США об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

Однако Трамп заявил, что считает обещание Путина об "энергетическом перемирии" соблюденным, и сказал, что их договоренность касалась периода "от воскресенья до воскресенья" – с 25 января по 1 февраля.

После ночного удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".