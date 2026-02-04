Чехія поставила крапку в 250-річній історії видобутку кам’яного вугілля

Чехія в середу офіційно відзначила завершення видобутку кам’яного вугілля, що тривало 250 років, піднявши на шахті у місті Стонава з глибини 1300 метрів останній вагончик з вугіллям.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Державна гірничодобувна компанія OKD зазначила, що закрила останню шахту з видобутку кам’яного вугілля через її економічну нерентабельність, зумовлену високими виробничими витратами.

"Ми хочемо використати цю історичну мить, щоб вшанувати всіх шахтарів – за майже 250 років це приблизно 10 поколінь", – заявив генеральний директор OKD Роман Сікора.

За свою історію шахта у Стонаві бачила чимало: у 1992 році на глибині близько 900 метрів тут відбулося весілля. Електрик шахти та продавчиня обмінялися шлюбними обітницями. А роком раніше під землю спускався драматург, правозахисник і тодішній президент Вацлав Гавел.

Із закриттям шахти в індустріальному регіоні Моравія-Сілезія, який значною мірою сформувався завдяки гірничій промисловості, завершується ціла епоха. Близько 700 працівників і надалі будуть залучені в роботах із виведення шахти з експлуатації. Решті запропонують перекваліфікацію.

Видобуток бурого вугілля у відкритих кар’єрах у Чехії планують припинити не раніше 2033 року.

Німеччина закрила свою останню шахту з видобутку кам’яного вугілля в Боттропі, у промисловому регіоні Рур, у 2018 році.

Наприкінці грудня на півдні Польщі достроково закрили вугільну шахту після понад 100 років роботи.