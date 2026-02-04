Чехия поставила точку в 250-летней истории добычи каменного угля

Чехия в среду официально отметила завершение добычи каменного угля, которая продолжалась 250 лет, подняв на шахте в городе Стонава с глубины 1300 метров последний вагончик с углем.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Государственная горнодобывающая компания OKD отметила, что закрыла последнюю шахту по добыче каменного угля из-за ее экономической нерентабельности, обусловленной высокими производственными затратами.

"Мы хотим использовать этот исторический момент, чтобы почтить всех шахтеров – за почти 250 лет это примерно 10 поколений", – заявил генеральный директор OKD Роман Сикора.

За свою историю шахта в Стонаве видела многое: в 1992 году на глубине около 900 метров здесь состоялась свадьба. Электрик шахты и продавщица обменялись брачными обетами. А годом ранее под землю спускался драматург, правозащитник и тогдашний президент Вацлав Гавел.

С закрытием шахты в индустриальном регионе Моравия-Силезия, который в значительной степени сформировался благодаря горнодобывающей промышленности, завершается целая эпоха. Около 700 работников и в дальнейшем будут задействованы в работах по выводу шахты из эксплуатации. Остальным предложат переквалификацию.

Добычу бурого угля в открытых карьерах в Чехии планируют прекратить не ранее 2033 года.

Германия закрыла свою последнюю шахту по добыче каменного угля в Боттропе, в промышленном регионе Рур, в 2018 году.

В конце декабря на юге Польши досрочно закрыли угольную шахту после более 100 лет работы.