У Франції затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю

У Франції затримали чотирьох осіб, яких звинувачують у шпигунстві на користь Китаю у сфері технологій, спрямованого проти супутникового інтернет-провайдера Ілона Маска Starlink.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на відділ по боротьбі з кіберзлочинністю прокуратури Парижа, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, розслідування розпочали після того, як двоє громадян Китаю, ймовірно, намагалися отримати супутникові дані від Starlink, а також від інших важливих організацій, у тому числі у військовому секторі.

Четверо осіб були постали перед слідчим суддею, і для двох з них запросили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Розслідування пов'язане із звинуваченнями, включаючи незаконну передачу інформації іноземним організаціям і незаконне вилучення даних.

Згідно із заявою прокуратури, 30 січня поліція отримала сигнал про підозрілу діяльність двох громадян Китаю, які, за повідомленнями, здійснювали перехоплення супутникових даних з орендованого через Airbnb приміщення в департаменті Жиронда на південному заході Франції.

Громадяни Китаю вказали у своїх візових заявках, що працюють інженерами в компанії, що займається бездротовим зв'язком і супутниковими системами.

Двоє інших осіб були затримані після прибуття в орендоване приміщення за підозрою в незаконному ввезенні технічного обладнання. У їхньому робочому приміщенні були виявлені вживана антена Starlink і пристрій для відображення супутникового сигналу.

Вони повідомили слідчим, що два громадянина Китаю намагалися зрозуміти технологію Starlink.

Нещодавно чеська поліція повідомила про затримання підозрюваного у співпраці з китайськими спецслужбами.

На початку липня 2025 року стало відомо, що в Італії затримали в аеропорту громадянина Китаю, якого у Сполучених Штатах підозрюють у кібершпигунстві.