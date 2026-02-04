Во Франции задержали подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

Во Франции задержали четырех человек, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая в сфере технологий, направленном против спутникового интернет-провайдера Илона Маска Starlink.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа, информирует "Европейская правда".

Как указано, расследование начали после того, как двое граждан Китая, вероятно, пытались получить спутниковые данные от Starlink, а также от других важных организаций, в том числе в военном секторе.

Четверо человек предстали перед следственным судьей, и для двоих из них запросили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование связано с обвинениями, включая незаконную передачу информации иностранным организациям и незаконное изъятие данных.

Согласно заявлению прокуратуры, 30 января полиция получила сигнал о подозрительной деятельности двух граждан Китая, которые, по сообщениям, осуществляли перехват спутниковых данных из арендованного через Airbnb помещения в департаменте Жиронда на юго-западе Франции.

Граждане Китая указали в своих визовых заявках, что работают инженерами в компании, занимающейся беспроводной связью и спутниковыми системами.

Двое других лиц были задержаны по прибытии в арендованное помещение по подозрению в незаконном ввозе технического оборудования. В их рабочем помещении были обнаружены бывшая в употреблении антенна Starlink и устройство для отображения спутникового сигнала.

Они сообщили следователям, что два гражданина Китая пытались понять технологию Starlink.

Недавно чешская полиция сообщила о задержании подозреваемого в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

В начале июля 2025 года стало известно, что в Италии задержали в аэропорту гражданина Китая, которого в Соединенных Штатах подозревают в кибершпионаже.