"Зима близко": Медведев пугает мир после истечения срока действия "ядерного договора" между РФ и США

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "пугалку" о ядерной войне в связи с тем, что 5 февраля теряет силу российско-американский договор о контроле над ядерным вооружением (СНВ-3).

Сообщение он разместил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Медведев не удержался от того, чтобы похвастаться отсутствием каких-либо тормозов для России в ядерном вопросе. "Вот и все. Впервые с 1972 года Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – все это в прошлом", – написал Медведев, перечислив прошлые договоренности между США и РФ о ядерном сдерживании.

Медведев добавил скриншот из телесериала "Игра престолов". На картинке персонаж сериала Король ночи, лидер армии живых мертвецов, намекает, что "Зима близка". Очевидно, это должно символизировать "ядерную зиму", которой Москва пытается запугать мир.

That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026

4 февраля МИД России заявил, что после приостановки действия договора СНВ-3 РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

Договор СНВ-3 (или New START) – последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к новой реальности мира без ограничений на ядерные вооружения.