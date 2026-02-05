В Германии депутата от "АдН" задержали за возможное нарушение санкций против Беларуси

В немецкой Саксонии задержали депутата земельного парламента Йорга Дорнау от ультраправой "АдН" по подозрению в обходе санкций против Беларуси.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

56-летнего Дорнау взяли под стражу прямо в стенах парламента в сессионный день и отвели в отдельную комнату для допроса. Параллельно прошли обыски у него дома, на бизнес-объектах и автомобилях под Лейпцигом.

Перед этим парламент дал согласие на снятие иммунитета с Дорнау.

Задержание и допрос члена парламента прямо во время сессии называют беспрецедентным событием для земельного парламента Саксонии.

Согласно заявлению прокуратуры Лейпцига, обвинения против Дорнау касаются нарушения законодательства о внешней торговле и платежах. В частности, политик в 2022 году указал в качестве пункта назначения крана-манипулятора Казахстан, тогда как на самом деле он отправился в Беларусь.

Еще в предыдущие годы в Германии узнали о бизнесе Дорнау в Беларуси "Цибулька-Бел" совместно с местными партнерами. В адрес депутата звучали обвинения, что он якобы регулярно привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, для работ на своей луковой плантации.

В августе 2024 года саксонский парламент оштрафовал Дорнау на 20 862 евро за то, что он скрыл факт ведения бизнеса в Беларуси.

Дорнау особо не комментировал обвинения в его адрес – даже в рамках своей фракции. Во внутренних дискуссиях якобы уже начали говорить, что его поведение бьет по репутации партии.

Дорнау родился в Борне в Саксонии. В 2016 году он присоединился к ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии". С 2019 года он стал членом саксонского парламента и представляет парламентскую группу "АдН" по сельскохозяйственной политике.