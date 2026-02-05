Лейбористи критикують реакцію Стармера на скандал через зв’язки однопартійця з Епштейном  

У британській Лейбористській партії лунає критика на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера через його реакцію на репутаційний скандал для партії – внаслідок нових фактів про зв’язки лейбориста Пітера Мендельсона з покійним американським мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Лейбористські депутати висловлюють розчарування тим, як Стармер реагує на скандал з Епштейном – у тому числі через його рішення у минулому призначити Мендельсона послом у США, хоча тоді вже було відомо про його дружбу з Епштейном.

Під час сесії Палати громад у середу депутати наполягли, щоб усі документи, дотичні до призначення Мендельсона, були передані до парламентського комітету з безпеки та розвідки.

В уряді спершу хотіли обмежити доступ до документів, посилаючись на передбачені законодавством винятки щодо питань нацбезпеки та міжнародних відносин. Поліція також просила не допустити публічного доступу до деяких документів в інтересах триваючого розслідування проти Мендельсона.

Лейборист Беррі Гардінер обурюється, що Стармер у середу намагався "сховатися за процесом", тоді як краще було б одразу визнати, що призначення Мендельсона було помилкою. На питання, чи вважає політик, що тепер постає питання про відставку Стармера, він сказав, що прем’єру "треба дуже ретельно зважити, що буде у кращих інтересах країни".

Депутатка Ребекка Лонг-Бейлі, яка у 2020 році конкурувала зі Стармером за лідерство, назвала призначення Мендельсона послом "катастрофічною помилкою", після якої прем’єру "треба відповісти на дуже серйозні запитання".

Лейборист Клайв Еффорд припустив, що Стармеру "дали погані поради" і когось із його радників явно потрібно замінити.

Нагадаємо, цього тижня Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування.

Зокрема, з’ясувалося, що Мендельсон переслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.