Лейбористы критикуют реакцию Стармера на скандал из-за связей однопартийца с Эпштейном

В британской Лейбористской партии раздается критика в адрес премьер-министра Кира Стармера из-за его реакции на репутационный скандал для партии – в результате новых фактов о связях лейбориста Питера Мендельсона с покойным американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Лейбористские депутаты выражают разочарование тем, как Стармер реагирует на скандал с Эпштейном – в том числе из-за его решения в прошлом назначить Мендельсона послом в США, хотя тогда уже было известно о его дружбе с Эпштейном.

Во время сессии Палаты общин в среду депутаты настояли, чтобы все документы, касающиеся назначения Мендельсона, были переданы в парламентский комитет по безопасности и разведке.

В правительстве сначала хотели ограничить доступ к документам, ссылаясь на предусмотренные законодательством исключения по вопросам нацбезопасности и международных отношений. Полиция также просила не допустить публичного доступа к некоторым документам в интересах продолжающегося расследования против Мендельсона.

Лейборист Берри Хардинер возмущается, что Стармер в среду пытался "спрятаться за процессом", тогда как лучше было бы сразу признать, что назначение Мендельсона было ошибкой. На вопрос, считает ли политик, что теперь встает вопрос об отставке Стармера, он сказал, что премьеру "нужно очень тщательно взвесить, что будет в лучших интересах страны".

Депутат Ребекка Лонг-Бейли, которая в 2020 году конкурировала со Стармером за лидерство, назвала назначение Мендельсона послом "катастрофической ошибкой", после которой премьеру "нужно ответить на очень серьезные вопросы".

Лейборист Клайв Эффорд предположил, что Стармеру "дали плохие советы" и кого-то из его советников явно нужно заменить.

Напомним, на этой неделе Мендельсон объявил об отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна всплыли новые факты их переписки.

В частности, выяснилось, что Мендельсон переслал Эпштейну детали важных экономических дискуссий правительства Великобритании.