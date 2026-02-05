Санчес ответил на критику от основателя Telegram: пусть лает

Премьер-министр Испании Педро Санчес остро ответил на слова основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал его решение запретить соцсеть для детей до 16 лет.

Как пишет "Европейская правда", свое сообщение Санчес опубликовал в сети X.

Как отметил глава правительства Испании, критика со стороны владельцев технологических компаний является признаком того, что решение о запрете соцсетей до 16 лет является правильным.

"Пусть техноолигархи лают, Санчо, это знак того, что мы едем верхом", – написал Санчес.

Перед этим российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем мессенджере сообщение, в котором назвал решение Испании прецедентом "для отслеживания личности каждого пользователя". Дуров также утверждает, что нововведение станет инструментом для подавления оппозиции.

"Оставайся бдительной, Испания. Требуйте прозрачности и боритесь за свои права", – написал бизнесмен.

На критику Дурова отреагировал также министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

"Сегодня хороший день, чтобы удалить Telegram с моего телефона. Это никогда не было очень полезным для меня. Итак, потеря невелика, если не нулевая", – написал министр в своем аккаунте X.

Пуэнте завершил свое сообщение русским словом "пока", обращаясь к основателю Telegram.

Напомним, во вторник, 3 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет. Санчес также анонсировал другие меры для усиления контроля над цифровыми платформами, а также ответственность для их руководителей за нарушения.

Как известно, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.