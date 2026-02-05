Укр Рус Eng

Туск прибыл в Киев

Новости — Четверг, 5 февраля 2026, 09:17 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск утром 5 февраля прибыл в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальных страницах премьера и посольства Польши.

В официальном X канцелярии премьера опубликовали фото прибытия Туска на вокзал в Киеве, где его приветствовали глава МИД Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Напомним, в понедельник Дональд Туск анонсировал визит в Киев "в ближайшие дни", не уточняя даты.

Также он сообщил, что вместе с ним приедет министр финансов и экономики Анджей Доманский.

