Туск прибыл в Киев
Новости — Четверг, 5 февраля 2026, 09:17 —
Премьер-министр Польши Дональд Туск утром 5 февраля прибыл в Киев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальных страницах премьера и посольства Польши.
В официальном X канцелярии премьера опубликовали фото прибытия Туска на вокзал в Киеве, где его приветствовали глава МИД Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
Напомним, в понедельник Дональд Туск анонсировал визит в Киев "в ближайшие дни", не уточняя даты.
Также он сообщил, что вместе с ним приедет министр финансов и экономики Анджей Доманский.
