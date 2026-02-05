В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів США, України та Росії

Українська команда розпочала зустрічі в рамках другого дня тристоронніх переговорів за участі США та Росії в Абу-Дабі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив голова української делегації на переговорах, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров в Telegram.

За словами Умєрова, українська переговорна команда працюватиме в тристоронньому форматі, а також братиме участь в роботі в групах та подальшій синхронізації позицій.

Секретар РНБО пообіцяв повідомити про підсумки консультацій згодом.

Нагадаємо, 4 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах стартував другий раунд тристоронніх переговорів команд України, Росії та США. За його підсумками, українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

За словами голови делегації Рустема Умєрова, в Абу-Дабі українська команда запланувала двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони мали обговорити документ про гарантії безпеки та "план процвітання".

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.