В Абу-Даби начался второй день переговоров США, Украины и России

Украинская команда начала встречи в рамках второго дня трехсторонних переговоров с участием США и России в Абу-Даби.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram.

По словам Умерова, украинская переговорная команда будет работать в трехстороннем формате, а также участвовать в работе в группах и дальнейшей синхронизации позиций.

Секретарь СНБО пообещал сообщить об итогах консультаций позже.

Напомним, 4 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд трехсторонних переговоров команд Украины, России и США. По его итогам украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы делегации Рустема Умерова, в Абу-Даби украинская команда запланировала двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они должны были обсудить документ о гарантиях безопасности и "план процветания".

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах начались после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров.