Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри

Коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри Палатою депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Під час голосування вотум недовіри уряду підтримали 84 депутати від опозиції. Решта вісім опозиційних законодавців утрималися.

Для відставки уряду необхідні голоси щонайменше 101 голос з 200 членів Палати депутатів.

Це означає, що коаліційний уряд, який складають представники партій ANO, "Свободи і прямої демократії" та "Автомобілістів за себе", продовжить свою роботу.

Дебати у чеському парламенті тривали два робочі дні – загалом понад 22 години. Депутати обговорювали конфлікт між урядом та президентом Чехії, який і став причиною розгляду вотуму недовіри.

Скандал спалахнув через повідомлення, адресовані президенту Чехії Петру Павелу, які надіслав міністр закордонних справ Петр Мацінка. У них очільник МЗС намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони довкілля.

Павел неодноразово відмовлявся призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Через спробу шантажу опозиція закликала Бабіша звільнити Мацінку, а потім ініціювала розгляд вотуму недовіри уряду.

У середу прем’єр Чехії після зустрічі з президентом заявив, що питання про призначення скандального політика міністром зняте з обговорення.

