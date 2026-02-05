Правительство Бабиша в Чехии пережило вотум недоверия

Коалиционное правительство премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пережило первую попытку выражения вотума недоверия Палатой депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает České noviny.

Во время голосования вотум недоверия правительству поддержали 84 депутата от оппозиции. Остальные восемь оппозиционных законодателей воздержались.

Для отставки правительства необходимы голоса не менее 101 голоса из 200 членов Палаты депутатов.

Это означает, что коалиционное правительство, в состав которого входят представители партий ANO, "Свободы и прямой демократии" и "Автомобилистов за себя", продолжит свою работу.

Дебаты в чешском парламенте длились два рабочих дня – в общей сложности более 22 часов. Депутаты обсуждали конфликт между правительством и президентом Чехии, который и стал причиной рассмотрения вотума недоверия.

Скандал разгорелся из-за сообщений, адресованных президенту Чехии Петру Павелу, которые прислал министр иностранных дел Петр Мацинка. В них глава МИД пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филипа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

Павел неоднократно отказывался назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Из-за попытки шантажа оппозиция призвала Бабиша уволить Мацинку, а затем инициировала рассмотрение вотума недоверия правительству.

В среду премьер Чехии после встречи с президентом заявил, что вопрос о назначении скандального политика министром снят с обсуждения.

