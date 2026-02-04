Бабіш: питання про призначення Турека міністром – закрите

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що питання про призначення одіозного політика від партії "Автомобілісти за себе" Філіпа Турека міністром довкілля "закрите", бо президент Петр Павел не має наміру схвалювати його кандидатуру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив чеський телеканал ČT24.

Така заява від глави уряду Чехії прозвучала після його зустрічі з президентом. Бабіш заявив, що Павел ніколи не призначить Турека міністром, а отже, до цього питання більше не повертатимуться.

Їхня зустріч відбулася на тлі конфлікту між урядом та президентом. Скандал спалахнув через повідомлення, адресовані президенту Чехії, які надіслав міністр закордонних справ Петр Мацінка. У них очільник МЗС намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони довкілля.

Павел неодноразово відмовлявся призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Для обговорення цієї ситуації президент прийняв прем’єра у Празькому граді в середу.

"Ми разом заявили, що зацікавлені в тому, щоб ситуація щодо різних заяв заспокоїлася", – підсумував цю зустріч Бабіш.

Водночас у Палаті депутатів Чехії триває розгляд вотуму недовіри чинному уряду через скандал з повідомленнями Мацінки.

Раніше опозиція вимагала відставки очільника МЗС. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш не прислухався до закликів опозиції щодо звільнення Мацінки, хоча заявив, що вважає його повідомлення президенту "погано сформульованими".

Докладніше про політичну кризу в Чехії читайте в матеріалі "Європейської правди": "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні.