Литва готовит поправки к законодательству для борьбы с контрабандными шарами

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что вынесет на рассмотрение Сейма законодательные предложения, которые должны улучшить борьбу с воздушными шарами из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель Литвы LRT.

Министр не привел подробностей о новом законодательстве, но отметил, что поправки будут связаны с облегчением работы правоохранительных органов, упрощением выявления незаконного обогащения и предотвращением преступлений.

"Это сделало бы эту деятельность еще более эффективной, позволило бы быстрее выявлять проблемные места и принимать соответствующие решения. Я считаю, что это действительно было бы толчком", – сказал Кондратович.

В декабре прошлого года Сейм Литвы уже принимал поправки к законодательству, которые усилили ответственность за контрабанду.

В начале декабря инциденты с контрабандными метеозондами из Беларуси стали почти регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов. Однако в январе инциденты повторились.

В Литве заявили об отсутствии сотрудничества со стороны Беларуси для противодействия контрабанде.