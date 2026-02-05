Росія оголосила працівника посольства Німеччини персоною нон ґрата

Міністерство закордонних справ Росії висилає з країни працівника посольства Німеччини в Москві через аналогічний крок Берліна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті російського МЗС.

У відомстві заявили про виклик посла Німеччини в Москві для вручення ноти протесту. Це сталося у відповідь на те, що 22 січня німецьке МЗС ухвалило рішення вислати з країни заступника військового аташе посольства Росії, звинувативши його у шпигунстві на користь російської розвідки.

У Москві заявили, що такі обвинувачення є "безпідставними" та "сфабрикованими".

Також послу Німеччини в РФ вручили ноту про оголошення персоною нон ґрата співробітника дипмісії як "симетричний крок" у відповідь на дії Берліна.

Зазначимо, що 22 січня Міністерство закордонних справ Німеччини викликало на зустріч посла Росії в Берліні. Це сталося після того, як Федеральна прокуратура країни заарештувала українку, яка також має німецьке громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

За даними слідства, жінка збирала інформацію про розташування об'єктів німецької оборонної промисловості, випробування дронів, а також про заплановані поставки безпілотників в Україну. Цю інформацію вона передавала представнику російського посольства в Берліні.

Як писали, 2 лютого Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала п'ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка займалася оборонними закупівлями для російських компаній. Серед них – громадяни Німеччини, Росії та України.