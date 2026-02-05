Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата

Министерство иностранных дел России высылает из страны сотрудника посольства Германии в Москве из-за аналогичного шага Берлина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили на сайте российского МИД.

В ведомстве заявили о вызове посла Германии в Москве для вручения ноты протеста. Это произошло в ответ на то, что 22 января немецкий МИД принял решение выслать из страны заместителя военного атташе посольства России, обвинив его в шпионаже в пользу российской разведки.

В Москве заявили, что такие обвинения являются "безосновательными" и "сфабрикованными".

Также послу Германии в РФ вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника дипмиссии как "симметричный шаг" в ответ на действия Берлина.

Отметим, что 22 января Министерство иностранных дел Германии вызвало на встречу посла России в Берлине. Это произошло после того, как Федеральная прокуратура страны арестовала украинку, которая также имеет немецкое гражданство, по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

По данным следствия, женщина собирала информацию о расположении объектов немецкой оборонной промышленности, испытаниях дронов, а также о запланированных поставках беспилотников в Украину. Эту информацию она передавала представителю российского посольства в Берлине.

Как писали, 2 февраля Федеральная прокуратура Германии арестовала пять человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая занималась оборонными закупками для российских компаний. Среди них – граждане Германии, России и Украины.