Віткофф анонсував обмін полоненими між Україною та РФ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що делегації Сполучених Штатів, України та Росії в Абу-Дабі домовилися про обмін полоненими.

Про це, як пише "Європейська правда", Віткофф написав на платформі X.

За словами спецпосланця США, йдеться про обмін загалом 314 полоненими – з російського та українського боку.

Це перший обмін за п'ять місяців, додав Віткофф, зазначивши, що цього результату досягли завдяки "детальним та продуктивним" мирним переговорам.

"Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", – написав він.

Також спецпосланець президента США анонсував "додатковий прогрес" у переговорах протягом найближчих тижнів.

Як повідомляла "Європейська правда", у четвер, 5 лютого, в Абу-Дабі відновилися тристоронні переговори України, США та Росії. Голова української делегації Рустем Умєров пообіцяв підбити підсумки консультацій "згодом".

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів. На його думку, позитивним сигналом є сам факт продовження діалогу, а негативним є те, що найскладніші питання у переговорах залишаються невирішеними.

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах проходять після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.