Уиткофф анонсировал обмен пленными между Украиной и РФ

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России в Абу-Даби договорились об обмене пленными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Уиткофф написал на платформе X.

По словам спецпосланника США, речь идет об обмене в общей сложности 314 пленными – с российской и украинской стороны.

Это первый обмен за пять месяцев, добавил Уиткофф, отметив, что этого результата достигли благодаря "детальным и продуктивным" мирным переговорам.

"Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", – написал он.

Также спецпосланник президента США анонсировал "дополнительный прогресс" в переговорах в течение ближайших недель.

Как сообщала "Европейская правда", в четверг, 5 февраля, в Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, США и России. Глава украинской делегации Рустем Умеров пообещал подвести итоги консультаций "впоследствии".

Накануне госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров. По его мнению, положительным сигналом является сам факт продолжения диалога, а отрицательным – то, что самые сложные вопросы в переговорах остаются нерешенными.

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходят после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.