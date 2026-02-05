Естонія розкритикувала участь російських спортсменів в Олімпійських іграх в Італії

Естонія розкритикувала участь російських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року у статусі "нейтральних".

Відповідну заяву, як пише "Європейська правда", опублікувало Міністерство закордонних справ Естонії у мережі X.

"Це не нейтралітет. Це вибір, який суперечить цінностям, які Олімпійські ігри заявляють, що підтримують", – наголошують в естонському МЗС.

Там підкреслюють, що спорт не є "поза політикою", коли авторитарні режими навмисно використовують його як інструмент державної пропаганди та війни.

"Олімпійські ігри повинні відстоювати свої цінності та позбавляти агресорів будь-якої можливості прикривати свої злочини міжнародним спортом", – закликали в Таллінні.

В Міністерстві закордонних справ Естонії нагадали, що понад 600 українських спортсменів і тренерів загинули або отримали поранення, а сотні спортивних споруд було зруйновано, тоді як російським спортсменам дозволяють брати участь в олімпійських змаганнях.

"У той час, коли увага всього світу прикута до Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні, контраст не може бути більш разючим: святкування на світовій арені та жорстока російська агресія проти України, яка триває безперервно", – зазначили в заяві.

Нагадаємо, РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор.

Варто наголосити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

Ще у жовтні минулого року міністр закордонних справ Італії закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор.