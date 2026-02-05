Эстония раскритиковала участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Италии

Эстония раскритиковала участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в статусе "нейтральных".

Соответствующее заявление, как пишет "Европейская правда", опубликовало Министерство иностранных дел Эстонии в сети X.

"Это не нейтралитет. Это выбор, который противоречит ценностям, которые Олимпийские игры заявляют, что поддерживают", – отмечают в эстонском МИД.

Там подчеркивают, что спорт не является "вне политики", когда авторитарные режимы намеренно используют его как инструмент государственной пропаганды и войны.

"Олимпийские игры должны отстаивать свои ценности и лишать агрессоров любой возможности прикрывать свои преступления международным спортом", – призвали в Таллине.

В Министерстве иностранных дел Эстонии напомнили, что более 600 украинских спортсменов и тренеров погибли или получили ранения, а сотни спортивных сооружений были разрушены, в то время как российским спортсменам позволяют участвовать в олимпийских соревнованиях.

"В то время, когда внимание всего мира приковано к Олимпийским играм в Милане и Кортини, контраст не может быть более разительным: празднование на мировой арене и жестокая российская агрессия против Украины, которая продолжается непрерывно", – отметили в заявлении.

Напомним, РФ осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр.

Стоит отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортини.

Еще в октябре прошлого года министр иностранных дел Италии призвал к перемирию во всех войнах на время зимних Олимпийских игр.