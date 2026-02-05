Прем'єр Естонії засудив заяви президента про переговори з РФ і поступки України

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував заяви президента країни Алара Каріса про те, що ЄС міг би призначити спеціального представника для переговорів з РФ і що Україна заради миру могла б поступитися Росії частиною своєї території.

Заяву очільника естонського уряду наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Міхал наголосив, що такі висловлювання Каріса суперечать принциповим цінностям Естонської Республіки.

За його словами, підтримка України та тиск на Росію завжди були і залишаються зовнішньополітичною лінією Естонії.

"Я не вважаю доречними сепаратні переговори з Путіним, запрошення його за стіл переговорів і легітимацію. Єдине – це тиск на Росію: через "тіньовий флот", через активи, через обмеження віз для бійців та інші заходи. У цьому ми як держава були дуже послідовними", – сказав Міхал.

Він додав, що також помилковою є думка про те, що Європейський Союз нібито не представлений або не докладає зусиль для досягнення миру.

"Я можу сказати, що Європейський Союз постійно перебуває за столом переговорів. Ми перебуваємо там разом з Україною. Час від часу за цим столом разом з ЄС і Україною присутні і Сполучені Штати, і останнім часом – все частіше", – зазначив Міхал.

Прем'єр-міністр додав, що запобігти початку війни Росії не змогли ні дипломатичні зусилля президента Франції Емманюеля Макрона, ні ввічливість тодішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Так це не працює. Щодо Росії діє тільки тиск. Коли ти перекриваєш диктатору кисень, тоді можна рухатися далі", – сказав Міхал.

Що стосується ідеї досягнення миру шляхом поступки територій, то, за словами Міхала, мета Росії та її господаря Владіміра Путіна полягає зовсім не в захопленні окремої частини України.

"Йому не потрібна територія сама по собі, він хоче позбавити Україну суверенітету. Коли союзники, які повинні забезпечувати незалежність України та її надійну підтримку, кажуть – віддайте шматочок. Але що це за шматочок? Чи достатньо Донбасу, чи потрібно віддати ще й Київ? Чи цього буде достатньо?" – зазначив Міхал.

Він вказав, що вважає висловлювання естонського президента невдалими.

"У мене дуже хороші стосунки з президентом, це загальновідомо, тому мені дуже шкода, що я взагалі змушений щось подібне говорити", – додав прем'єр-міністр Естонії.

Раніше стало відомо, що прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вести діалог та відновлювати відносини з Росією буде помилкою, якщо та не відмовиться від імперіалістської політики.