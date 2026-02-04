Глава МЗС Естонії виступив проти діалогу з Росією і запропонував альтернативу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вести діалог та відновлювати відносини з Росією буде помилкою, якщо та не відмовиться від імперіалістської політики.

Про це йдеться у заяві міністра, оприлюдненій 4 лютого на сайті МЗС Естонії, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна зазначив, що бажання вступити в діалог з Кремлем і налагодити добрі відносини з Владіміром Путіним буде катастрофічним для України, безпосередньо загрожуватиме безпеці Європи і повністю суперечитиме поточній політиці тиску та ізоляції, яку проводить Європа.

"Росія й далі встановлює нові рекорди за масштабами атак проти України, порушує всі міжнародні зобов’язання, які взяла на себе, і не демонструє жодної готовності припинити свою агресію. У такій ситуації переговори з Кремлем не приведуть до прогресу – вони лише дадуть Путіну бажану публічну трибуну та можливість висунути нові вимоги, спрямовані на підрив нашої власної безпеки", – переконаний естонський міністр.

За його словами, для Росії прагнення сісти за стіл переговорів у Кремлі стало б свідченням слабкості Заходу, дало б змогу зіграти на суперечностях між державами-членами Європейського Союзу, посіяти розбрат серед союзників і партнерів.

"Ми не повинні знову повторювати помилку, яку робили раз за разом, – поспішно відновлювати відносини з Росією, яка не зробила жодного кроку до змін. Стримана реакція Заходу на війну в Грузії та анексію Криму, а також процес переговорів щодо Мінських угод уже показали, що західна доброзичливість не дає результатів, якщо Росія не відмовляється від свого імперіалістичного курсу", – заявив Тсахкна.

Він висловив упевненість, що замість діалогу з Росією єдиним правильним шляхом є продовження рішучої підтримки України та посилення тиску на РФ.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підготовка до його розмови з російським правителем Владіміром Путіним триває на технічному рівні.

В грудні президент Франції висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.