Премьер Эстонии осудил заявления президента о переговорах с РФ и уступках Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал заявления президента страны Алара Кариса о том, что ЕС мог бы назначить специального представителя для переговоров с РФ и что Украина ради мира могла бы уступить России часть своей территории.

Заявление главы эстонского правительства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Михал подчеркнул, что такие высказывания Кариса противоречат принципиальным ценностям Эстонской Республики.

По его словам, поддержка Украины и давление на Россию всегда были и остаются внешнеполитической линией Эстонии.

"Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное – это давление на Россию: через теневой флот, через активы, через ограничение виз для бойцов и другие меры. В этом мы как государство были очень последовательными", – сказал Михал.

Он добавил, что также ошибочным является мнение о том, что Европейский Союз якобы не представлен или не прилагает усилий для достижения мира.

"Я могу сказать, что Европейский Союз постоянно находится за столом переговоров. Мы находимся там вместе с Украиной. Время от времени за этим столом вместе с ЕС и Украиной присутствуют и Соединенные Штаты, и в последнее время – все чаще", – отметил Михал.

Премьер-министр добавил, что предотвратить начало войны России не смогли ни дипломатические усилия президента Франции Эмманюэля Макрона, ни вежливость тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца.

"Так это не работает. В отношении России действует только давление. Когда ты перекрываешь диктатору кислород, тогда можно двигаться дальше", – сказал Михал.

Что касается идеи достижения мира путем уступки территорий, то, по словам Михала, цель России и ее хозяина Владимира Путина заключается вовсе не в захвате отдельной части Украины.

"Ему не нужна территория сама по себе, он хочет лишить Украину суверенитета. Когда союзники, которые должны обеспечивать независимость Украины и ее надежную поддержку, говорят – отдайте кусочек. Но что это за кусочек? Достаточно ли Донбасса, нужно ли отдать еще и Киев? Будет ли этого достаточно?" – отметил Михал.

Он указал, что считает высказывания эстонского президента неудачными.

"У меня очень хорошие отношения с президентом, это общеизвестно, поэтому мне очень жаль, что я вообще вынужден что-то подобное говорить", – добавил премьер-министр Эстонии.

Ранее стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вести диалог и восстанавливать отношения с Россией будет ошибкой, если та не откажется от империалистической политики.