Глава ОБСЄ після візиту до Києва приїхав до Москви

Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який раніше цього тижня відвідував Київ, приїхав з візитом до Москви.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Разом із Кассісом до російської столиці прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

"Діалог вимагає залучення всіх сторін. Таким чином ОБСЄ підтверджує свою роль як платформи для діалогу та готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – написав Кассіс.

В ОБСЄ після візиту Кассіса та Сінірліоглу до України заявили, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру після припинення бойових дій.

У Москві глава ОБСЄ переговори з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.