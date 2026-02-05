Глава ОБСЕ после визита в Киев приехал в Москву

Действующий глава ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, который ранее на этой неделе посещал Киев, приехал с визитом в Москву.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Вместе с Кассисом в российскую столицу прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ферридун Синирлиоглу.

"Диалог требует привлечения всех сторон. Таким образом ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – написал Кассис.

В ОБСЕ после визита Кассиса и Синирлиоглу в Украину заявили, что представили Киеву "инструменты" для поддержания мира после прекращения боевых действий.

В Москве глава ОБСЕ провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.