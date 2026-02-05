"Краще пізно, ніж ніколи": Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський подякував мільярдеру Ілону Маску, який раніше накинувся з образами на польського дипломата, за відключення російських військових від Starlink.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр прокоментував повідомлення про те, що російські військові блогери повідомляють про масове відключення терміналів Starlink, які використовують російські війська.

"Краще пізно, ніж ніколи. Дякую, Ілоне Маск", – написав Сікорський.

Нагадаємо, 27 січня глава МЗС Польщі закликав Маска зупинити використання армією Росії Starlink для ударів по українських містах. Сікорський тоді написав, що отримання прибутку від воєнних злочинів може зашкодити бізнесу Маска.

У відповідь на це бізнесмен назвав міністра "слинявим недоумком" та зазначив, що Starlink є критично важливим для української армії.

Зрештою Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони України Михайла Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА.

5 лютого у росіян масово перестали працювати термінали Starlink. Окупанти скаржаться на неможливість відновити зв'язок і, що це позначиться на координації дій ворога по всій лінії фронту.

У минулому під час суперечок щодо роботи Starlink в Україні Маск називав Сікорського "маленькою людиною".