Туск з натяком на США: справжнє лідерство означає повагу до менших і слабших 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після суперечки глави МЗС Радослава Сікорського з мільярдером Ілоном Маском та держсекретарем США Марком Рубіо звернувся до союзників англійською мовою, закликавши поважати навіть менших та слабших партнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск у понеділок опублікував пост англійською мовою у соцмережі Х (Twitter), у якому зазначив, що "справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників", навіть якщо вони "менші та слабші". Він наголосив, що справжнє лідерство – це ніколи не про зверхність. "Дорогі друзі, подумайте про це", – написав Дональд Туск.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 10, 2025

У ніч на понеділок Туск в іншій публікації став на захист Сікорського, якого після суперечки з Маском і Рубіо атакувала опозиція.

Суперечка почалася з допису Ілона Маска, який написав у неділю в X, що його система Starlink є основою української армії, і якщо він її відключить, українська лінія фронту обвалиться.

На його допис відреагував Радослав Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Його повідомлення не залишилося поза увагою держсекретаря США Марко Рубіо. Глава американської дипломатії звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує".

У новому дописі Маск сказав, що Сікорському треба "замовкнути", та назвав його "маленькою людиною".