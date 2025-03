Туск з натяком на США: справжнє лідерство означає повагу до менших і слабших 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після суперечки глави МЗС Радослава Сікорського з мільярдером Ілоном Маском та держсекретарем США Марком Рубіо звернувся до союзників англійською мовою, закликавши поважати навіть менших та слабших партнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Туск у понеділок опублікував пост англійською мовою у соцмережі Х (Twitter), у якому зазначив, що "справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників", навіть якщо вони "менші та слабші". Він наголосив, що справжнє лідерство – це ніколи не про зверхність. "Дорогі друзі, подумайте про це", – написав Дональд Туск.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it.