"Лучше поздно, чем никогда": Сикорский поблагодарил Маска за отключение россиян от Starlink

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил миллиардера Илона Маска, который ранее набросился с оскорблениями на польского дипломата, за отключение российских военных от Starlink.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Польский министр прокомментировал сообщения о том, что российские военные блогеры сообщают о массовом отключении терминалов Starlink, которые используют российские войска.

"Лучше поздно, чем никогда. Спасибо, Илон Маск", – написал Сикорский.

Напомним, 27 января глава МИД Польши призвал Маска прекратить использование армией России Starlink для ударов по украинским городам. Сикорский тогда написал, что получение прибыли от военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

В ответ на это бизнесмен назвал министра "слинявым недоумком" и отметил, что Starlink является критически важным для украинской армии.

В конце концов Илон Маск откликнулся на запрос министра обороны Украины Михаила Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БПЛА.

5 февраля у россиян массово перестали работать терминалы Starlink. Оккупанты жалуются на невозможность восстановить связь и что это скажется на координации действий врага по всей линии фронта.

В прошлом во время споров о работе Starlink в Украине Маск называл Сикорского "маленьким человеком".