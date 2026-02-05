У Гданську до весни "закрили" річку через небезпеку провалитись під лід

Гданський спортивний центр (GOS), який опікується причалами Гданська, оголосив про символічне "закриття" річки Мотлава до весни, щоб попередити трагедії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

За словами представника GOS Кшиштофа Пєкла, нинішня температура близько нуля градусів робить вихід на лід надзвичайно ризикованим. Коли крига починає танути, вона може проламатися під людиною в будь-який момент.

фото: rmf 24

"Звичайно, для цього немає правових підстав. Ми не можемо заборонити вхід на Мотлаву, і це звучить абсурдно, але ми робимо це з добрими намірами", – пояснює речник.

Він додав, що прогулянки по замерзлій Мотлаві стали настільки популярними, що на льоду збираються цілі натовпи, а це значно підвищує ризик нещасних випадків.

Багато людей підходять близько до пришвартованих яхт та відомого корабля-музею Sołdek. Оскільки судна часто обігріваються зсередини, лід навколо них значно тонший і підступніший.

Мотлава – річка з проточною водою. На відміну від озер, товщина льоду тут нерівномірна, що створює додаткові пастки для людей на кризі. Велика кількість людей на обмеженій ділянці створює критичне навантаження на лід.

Адміністрація вже встановила вздовж річки близько 60 інформаційних табличок. Рятувальники закликають не брати на лід дітей, домашніх тварин та не використовувати річку як ковзанку.

Нагадаємо, цієї зими українець у польському місті Бидгощ врятував двох дітей, які провалились під лід.

Як повідомлялось, у Німеччині аеропорт "Берлін-Бранденбург" призупинив рейси на невизначений термін через крижаний дощ.