В Гданьске до весны "закрыли" реку из-за опасности провалиться под лед

Гданьский спортивный центр (GOS), который занимается причалами Гданьска, объявил о символическом "закрытии" реки Мотлава до весны, чтобы предотвратить трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

По словам представителя GOS Кшиштофа Пекла, нынешняя температура около нуля градусов делает выход на лед чрезвычайно рискованным. Когда лед начинает таять, он может проломиться под человеком в любой момент.

фото: rmf 24

"Конечно, для этого нет правовых оснований. Мы не можем запретить вход на Мотлаву, и это звучит абсурдно, но мы делаем это с благими намерениями", – объясняет спикер.

Он добавил, что прогулки по замерзшей Мотлаве стали настолько популярными, что на льду собираются целые толпы, а это значительно повышает риск несчастных случаев.

Многие люди подходят близко к пришвартованным яхтам и известному кораблю-музею Sołdek. Поскольку суда часто обогреваются изнутри, лед вокруг них значительно тоньше и коварнее.

Мотлава – река с проточной водой. В отличие от озер, толщина льда здесь неравномерна, что создает дополнительные ловушки для людей на льду. Большое количество людей на ограниченном участке создает критическую нагрузку на лед.

Администрация уже установила вдоль реки около 60 информационных табличек. Спасатели призывают не брать на лед детей, домашних животных и не использовать реку как каток.

Напомним, этой зимой украинец в польском городе Быдгощ спас двух детей, которые провалились под лед.

Как сообщалось, в Германии аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил рейсы на неопределенный срок из-за ледяного дождя.