В Абу-Дабі обговорили впровадження перемирʼя і моніторинг зупинки бойових дій

Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили решту невирішених питань, зокрема методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

Про це йдеться у комюніке за підсумками перемовин, яке опублікував секретар РНБО Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

Відзначається, що обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

У комюніке також сказано, що протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.

Окремо додається, що Україна вдячна президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни.

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.