В Абу-Даби обсудили введение перемирия и мониторинг прекращения боевых действий

В течение 4-5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации обсудили остальные нерешенные вопросы, в частности методы введения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров, которое опубликовал секретарь СНБО Рустем Умеров, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира.

Делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.

В коммюнике также говорится, что в течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Делегации договорились проинформировать свои соответствующие столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров.

Отдельно добавляется, что Украина благодарна президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны.

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах начались после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров.