У Німеччині спалили 3 млрд невикористаних масок, придбаних на початку пандемії коронавірусу

Уряд Німеччини заявив, що приблизно 3 мільярди невикористаних захисних масок для обличчя, закуплених на початку пандемії COVID-19, було спалено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Згідно з відповіддю Міністерства охорони здоров’я на парламентський запит від партії "Зелених", оприлюдненою в четвер, близько половини з майже 6 мільярдів масок, придбаних на початку пандемії, вже були передані на "термічну утилізацію".

На ці заходи з утилізації уряд наразі витратив близько 8 мільйонів євро. Роботи виконують зовнішні підрядники, обрані за результатами публічного тендера.

Масове знищення невикористаних медичних засобів знову розпалило гостру політичну дискусію щодо рішень міністерства у сфері закупівель.

Раніше, у 2024 році, Федеральна рахункова палата Німеччини повідомила, що Міністерство охорони здоров’я закупило загалом 5,7 мільярда масок приблизно на 5,9 мільярда євро, хоча "реальна потреба була значно нижчою".

Німецький журнал Der Spiegel у четвер повідомив, що до кінця 2026 року очікується знищення ще 85 мільйонів масок у зв’язку із закінченням терміну їх придатності.

Ще 360 мільйонів масок досі зберігаються на складах, оскільки вони є предметом судових спорів із постачальниками, які вимагають виплати заборгованостей від федерального уряду. Значну частину цих запасів також, імовірно, буде утилізовано.

За урядовими даними, які наводить Der Spiegel, під час пандемії було розповсюджено лише 2,12 мільярда масок.

Нагадаємо, торік у вересні у Німеччині почала роботу парламентська комісія з розслідування реакції на COVID-19.

До складу комісії, створеної в липні широкою парламентською більшістю, входять 14 законодавців і 14 зовнішніх експертів, які мають до середини 2027 року підготувати звіт з рекомендаціями щодо того, як діяти в разі майбутніх криз у сфері охорони здоров'я.