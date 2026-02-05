В Германии сожгли 3 млрд неиспользованных масок, приобретенных в начале пандемии коронавируса

Правительство Германии заявило, что около 3 миллиардов неиспользованных защитных масок для лица, закупленных в начале пандемии COVID-19, были сожжены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Согласно ответу Министерства здравоохранения на парламентский запрос от партии "Зеленых", обнародованному в четверг, около половины из почти 6 миллиардов масок, приобретенных в начале пандемии, уже были переданы на "термическую утилизацию".

На эти меры по утилизации правительство пока потратило около 8 миллионов евро. Работы выполняют внешние подрядчики, выбранные по результатам публичного тендера.

Массовое уничтожение неиспользованных медицинских средств вновь разжегло острую политическую дискуссию о решениях министерства в сфере закупок.

Ранее, в 2024 году, Федеральная счетная палата Германии сообщила, что Министерство здравоохранения закупило в общей сложности 5,7 миллиарда масок примерно на 5,9 миллиарда евро, хотя "реальная потребность была значительно ниже".

Немецкий журнал Der Spiegel в четверг сообщил, что до конца 2026 года ожидается уничтожение еще 85 миллионов масок в связи с истечением срока их годности.

Еще 360 миллионов масок до сих пор хранятся на складах, поскольку они являются предметом судебных споров с поставщиками, которые требуют выплаты задолженностей от федерального правительства. Значительная часть этих запасов также, вероятно, будет утилизирована.

По правительственным данным, приведенным Der Spiegel, во время пандемии было распространено только 2,12 миллиарда масок.

Напомним, в сентябре прошлого года в Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реакции на COVID-19.

В состав комиссии, созданной в июле широким парламентским большинством, входят 14 законодателей и 14 внешних экспертов, которые должны до середины 2027 года подготовить отчет с рекомендациями о том, как действовать в случае будущих кризисов в сфере здравоохранения.