Зеленський: наступні переговори щодо миру можуть пройти у США

У рамках переговорного процесу щодо врегулювання війни вже планують наступні зустрічі, ймовірно, вони пройдуть у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що отримав доповідь переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською та з російською стороною.

Він очікує команду в Києві для повноцінної доповіді, оскільки багато аспектів неможливо обговорити телефоном.

"Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці", – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі.

"Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас у цьому підтримують", – сказав глава держави.

Згідно з комюніке за підсумком тристоронніх переговорів 4–5 лютого в Абу-Дабі, делегації США, України та Росії обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі США та Росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.