Зеленский: следующие переговоры о мире могут пройти в США

В рамках переговорного процесса по урегулированию войны уже планируются следующие встречи, вероятно, они пройдут в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что получил доклад переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах с американской и российской стороной.

Он ожидает команду в Киеве для полноценного доклада, поскольку многие аспекты невозможно обсудить по телефону.

"Из того, что можно уже сказать, – в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", – заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и таким, что лишает Россию аппетита воевать дальше.

"Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность. Я благодарю всех наших партнеров, которые нас в этом поддерживают", – сказал глава государства.

Согласно коммюнике по итогам трехсторонних переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

По итогам переговоров в Абу-Даби США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне.