Швеція оголосила про пакет енергетичної допомоги Україні на суму 94 млн євро

Уряд Швеції уряд оголосив про надання Україні енергетичної допомоги на суму 1 мільярд шведських крон (близько 94 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті шведського уряду.

Як повідомили в уряді, допомогу спрямують на найнагальніші потреби України у виробництві електроенергії та відновленні зруйнованої інфраструктури.

Кошти також використають на зміцнення енергопостачання в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Із загальної суми пакета допомоги 600 мільйонів шведських крон виділяється на Фонд енергетичної підтримки України, ще 400 млн – на Програму розвитку ООН.

Завдяки цій допомозі Україна зможе забезпечити себе різними видами енергетичного обладнання, зокрема електростанціями, тепловими вентиляторами та запасними частинами для ремонту пошкоджених об’єктів, зазначили в уряді.

Як повідомлялося, 5 лютого до Києва прибула партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.

Про пакет енергетичної допомоги Україні минулого тижня оголосила Ірландія.